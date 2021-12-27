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Ліон і Париж виключені з Кубка Франції через заворушення

Сьогодні 18:54 244 0
Париж проведе 5 домашніх матчів без уболівальників
Ліон і Париж виключені з Кубка Франції через заворушення
#Ліон, #Париж

Джерело - Федерація футболу Франції.

Федерація футболу Франції ухвалила рішення про санкції для Парижа та Ліона через заворушення під час матчу 1/32 фіналу Кубка Франції.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

Обидва клуби були виключені зі змагання. Париж проведе 5 домашніх матчів без уболівальників та виплатить штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Ліон також отримав умовну дискваліфікацію з розіграшу Кубка наступного сезону. Уболівальники клубу не зможуть відвідувати виїзні матчі до кінця сезону-2021/22.

Клуб також виплатить штраф у розмірі 52 000 євро та покриє витрати Парижа на ремонт сидінь на стадіоні.

Раніше матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників.

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