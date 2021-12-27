Лаціо може підписати екснападника Дніпра

Никола Калинич може змінити клуб

Нападник Верони Никола Калинич може взимку перейти у Лаціо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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"Орли" планують відпустити Ведата Мурікі, тому доведеться шукати нового дублера для Чіро Іммобіле. Калинич зі своїм досвідом і скромними запитами цілком підходить на роль запасного форварда.

У поточному сезоні ветеран провів за Верону 10 матчів, в яких відзначився 3 голами та одним асистом.

Нагадаємо, Інтер готує трансфер нападника збірної Італії.