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Лаціо може підписати екснападника Дніпра

Сьогодні 12:55 121 0
Никола Калинич може змінити клуб
#Калинич, #Лаціо

Джерело - football24.ua.

Нападник Верони Никола Калинич може взимку перейти у Лаціо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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"Орли" планують відпустити Ведата Мурікі, тому доведеться шукати нового дублера для Чіро Іммобіле. Калинич зі своїм досвідом і скромними запитами цілком підходить на роль запасного форварда.

У поточному сезоні ветеран провів за Верону 10 матчів, в яких відзначився 3 голами та одним асистом.

Нагадаємо, Інтер готує трансфер нападника збірної Італії.

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