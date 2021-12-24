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Інтер готує трансфер нападника збірної Італії

Сьогодні 23:11 120 0
Андреа Белотті може зміити клуб
Інтер готує трансфер нападника збірної Італії
Фото - gettyimages
#Інтер

Джерело - sport.ua.

Інтер проявляє інтерес до форварда Торіно Андреа Белотті.

Про це повідомляє Il Giornale.

Гравець збірної Італії стане вільним агентом наприкінці сезону: його контракт із Торіно спливає, а продовжувати угоду він не має наміру.

В Інтера є можливість підписати Белотті вже в січні за ціною значно нижчою за реальну вартість, проте керівництво чемпіонів Італії схиляється до підписання на правах вільного агента наприкінці сезону.

У нинішньому сезоні на рахунку Белотті 2 голи та 1 асист у 10 матчах за Торіно у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного форварда оцінюється у 35 мільйонів євро.

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