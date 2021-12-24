Інтер готує трансфер нападника збірної Італії

Андреа Белотті може зміити клуб

Інтер проявляє інтерес до форварда Торіно Андреа Белотті.

Про це повідомляє Il Giornale.

Гравець збірної Італії стане вільним агентом наприкінці сезону: його контракт із Торіно спливає, а продовжувати угоду він не має наміру.

В Інтера є можливість підписати Белотті вже в січні за ціною значно нижчою за реальну вартість, проте керівництво чемпіонів Італії схиляється до підписання на правах вільного агента наприкінці сезону.

У нинішньому сезоні на рахунку Белотті 2 голи та 1 асист у 10 матчах за Торіно у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного форварда оцінюється у 35 мільйонів євро.

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