Інтер готує трансфер нападника збірної Італії

Джерело - sport.ua.
Інтер проявляє інтерес до форварда Торіно Андреа Белотті.
Про це повідомляє Il Giornale.
Гравець збірної Італії стане вільним агентом наприкінці сезону: його контракт із Торіно спливає, а продовжувати угоду він не має наміру.
В Інтера є можливість підписати Белотті вже в січні за ціною значно нижчою за реальну вартість, проте керівництво чемпіонів Італії схиляється до підписання на правах вільного агента наприкінці сезону.
У нинішньому сезоні на рахунку Белотті 2 голи та 1 асист у 10 матчах за Торіно у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного форварда оцінюється у 35 мільйонів євро.
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