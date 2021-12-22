Президенти Лаціо та Федерації футболу Італії ледь не побилися

Залагодити конфлікт довелося президентові Серії С Франческо Гіреллі

21 грудня відбулося засідання Федерації футболу Італії, під час якого мало не сталася бійка.

Про це повідомляє Calciomercato.

Конфлікт спалахнув між президентом Федерації Габріелем Гравіною та президентом Лаціо Клаудіо Лотіто.

На засіданні обговорювалася доля Салернітани, яка може залишити Серію А з 1 січня. Річ у тому, що Салернітана та Лаціо належать Лотіто, а за законами Італії командами з одного дивізіону не може володіти одна людина.

При цьому джерело стверджує, що причиною конфлікту Лотіто з президентом Федерації футболу Італії стала не ситуація з клубом, а давня особиста ворожість та політичні розбіжності.

Наголошується, що бійка не сталася завдяки президентові Серії С Франческо Гіреллі, який втрутився у конфлікт і не дозволив опонентам дістатись один одного.

Нагадаємо, у Салернітані стався спалах коронавірусу, що завадило команді прибути на матч 19-го туру чемпіонату Італії проти Удінезе. Команді загрожує технічна поразка за неявку на гру.