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Вірт: Верес може поборотися за 7 місце

Сьогодні 18:08 166 0
Головний тренер Вереса розповів про завдання на весняну частину сзеону
Вірт: Верес може поборотися за 7 місце
#Верес, #Вірт, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Sport Arena.

Верес має намір у весняній частині сезону поборотися за 7-е місце в українській Прем'єр-лізі.

Про це заявив головний тренер рівненської команди Юрій Вірт.

"Можемо поборотися за 7 місце. Ми підняли планку досить високо. Хоча спочатку хотіли просто закріпитись в УПЛ", - заявив фахівець.

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"Вважаю, що ми досить поступово рівномірно всю дистанцію в 18 турів. Від того, як ми зміцнимося, як підготуємось на зборах, і залежатиме наш результат", - сказав Вірт.

Нагадаємо, Верес може отримати підсилення з Динамо.

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