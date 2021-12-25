Джерело - Sport Arena.
Верес має намір у весняній частині сезону поборотися за 7-е місце в українській Прем'єр-лізі.
Про це заявив головний тренер рівненської команди Юрій Вірт.
"Можемо поборотися за 7 місце. Ми підняли планку досить високо. Хоча спочатку хотіли просто закріпитись в УПЛ", - заявив фахівець.
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"Вважаю, що ми досить поступово рівномірно всю дистанцію в 18 турів. Від того, як ми зміцнимося, як підготуємось на зборах, і залежатиме наш результат", - сказав Вірт.
Нагадаємо, Верес може отримати підсилення з Динамо.