Верес має намір у весняній частині сезону поборотися за 7-е місце в українській Прем'єр-лізі.

Про це заявив головний тренер рівненської команди Юрій Вірт.

"Можемо поборотися за 7 місце. Ми підняли планку досить високо. Хоча спочатку хотіли просто закріпитись в УПЛ", - заявив фахівець.

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"Вважаю, що ми досить поступово рівномірно всю дистанцію в 18 турів. Від того, як ми зміцнимося, як підготуємось на зборах, і залежатиме наш результат", - сказав Вірт.