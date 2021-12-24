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Верес влаштує конкурс на нову емблему

Сьогодні 20:55 173 0
Верес влаштує конкурс на нову емблему
#Верес

Джерело - nkveres.com.

Верес збирається провести конкурс, де оберуть нову емблему клубу

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Наглядова рада Вереса доручила гендиректору Антону Назаруку розробити регламент проведення конкурсу, де оберуть нову емблему клубу.

"Ми попрацюємо разом із юристом, розробимо редакцію регламенту проведення конкурсу. Потім подамо його на ознайомлення членам наглядової ради. Для вивчення і внесення можливих правок. Лише після того регламент буде подано для затвердження наглядовою радою. Особисто я підтримую пропозицію включити в голосування з визначення нової емблеми клубу вже існуючу та обов'язково зберегти клубні червоно-чорні кольори", – сказав Назарук.

Нагадаємо, Верес може отримати підсилення з Динамо.

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