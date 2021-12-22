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Верес може отримати підсилення з Динамо

Сьогодні 22:15 83 0
В'ячеслав Шевчук розповів, що поспілкувався з президентом Динамо Київ Ігорем Суркісом щодо можливої ​​оренди гравців.
Верес може отримати підсилення з Динамо
#Верес

Джерело - Чемпіон.

Динамо готове віддавати своїх гравців в оренду Вересу.

Про це розповів новий спортивний директор рівненського клубу В'ячеслав Шевчук.

"Я розмовляв з Ігорем Суркісом, і він сказав, що якщо Вересу потрібні наші гравці, то звертайтеся, спілкуватимемося. Якщо нашому тренеру цікаві певні футболісти, потрібно зробити список.

Можна оформити оренду на два роки, і якщо футболіст заграє, то потім Динамо може його продати, а нам якийсь відсоток. Подивимося", - сказав Шевчук.

Нагадаємо, Верес хоче підписати вихованця Ліверпуля.

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