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Ващук: Миколенко зможе заграти в Евертоні

Сьогодні 16:34 103 0
Гравці збірної України мають допомогти захиснику Динамо в адаптації
Ващук: Миколенко зможе заграти в Евертоні
#Ващук, #Динамо Київ, #Евертон, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Meta-ratings.

Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко мають допомогти новачку Евертона Віталію Миколенку в адаптаціїї.

Про це розповів колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук.

"Чи зможе Миколенко з перших матчів заграти за Евертон? Я так розумію, що у світі висококласних футболістів не так багато. Тому Миколенко може заграти, але йому буде важко. Все-таки англійський футбол трохи інший. Англійський футбол – силовий", - заявив експерт.

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"Я думаю, що Миколенко змужніє. Думаю, що Віталіку Ярмоленко та Зінченко підкажуть у плані адаптації. Миколенко в Англії буде не один, скажімо так. Сподіваюсь, що хлопці йому підкажуть, допоможуть щодо адаптації. А решта залежить від нього".

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"Хто ще з динамівців близький до того, щоб перейти до європейських клубів? Циганкова вже давно сватають до Європи. Насправді у нас також класні воротарі. Я не знаю трансферної політики Динамо. Потрібно знати, кого вони хочуть продати і кого хочуть купити", - сказав Ващук

Нагадаємо, матч Бернлі - Евертон перенесено через спалах коронавірусу.

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