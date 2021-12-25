Гравці збірної України мають допомогти захиснику Динамо в адаптації

Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко мають допомогти новачку Евертона Віталію Миколенку в адаптаціїї.

Про це розповів колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук.

"Чи зможе Миколенко з перших матчів заграти за Евертон? Я так розумію, що у світі висококласних футболістів не так багато. Тому Миколенко може заграти, але йому буде важко. Все-таки англійський футбол трохи інший. Англійський футбол – силовий", - заявив експерт.

Актуально: Миколенко дебютує за Евертон відразу після трансферу

"Я думаю, що Миколенко змужніє. Думаю, що Віталіку Ярмоленко та Зінченко підкажуть у плані адаптації. Миколенко в Англії буде не один, скажімо так. Сподіваюсь, що хлопці йому підкажуть, допоможуть щодо адаптації. А решта залежить від нього".

Читайте також: Луческу знайшов заміну Миколенку

"Хто ще з динамівців близький до того, щоб перейти до європейських клубів? Циганкова вже давно сватають до Європи. Насправді у нас також класні воротарі. Я не знаю трансферної політики Динамо. Потрібно знати, кого вони хочуть продати і кого хочуть купити", - сказав Ващук

Нагадаємо, матч Бернлі - Евертон перенесено через спалах коронавірусу.