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Луческу знайшов заміну Миколенку

Сьогодні 08:55 943 1
Луческу вирішив дати шанс представнику молодіжної команди киян
Луческу знайшов заміну Миколенку
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Динамо U-19 Костянтин Вівчаренко поїде на перший іспанський зимовий збір з основною командою Динамо.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Актуально: Угода між Динамо та Евертоном щодо Миколенка завершена

19-річний гравець отримає можливість довести, що здатний замінити Віталія Миколенка, який має перейти до Евертона. Цікаво, що Луческу свого часу вже залучав Вівчаренка до роботи з першою командою – разом з Забарним. Ілля тоді свій шанс не змарнував, а Костянтин тепер спробує зарекомендувати себе вдруге.

У поточному сезоні Вівчаренко провів 19 матчів та забив 4 голи у чемпіонаті U-19 та Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, Наполі викупить конкурента Миколенка з Евертона.

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