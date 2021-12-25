Луческу знайшов заміну Миколенку

Луческу вирішив дати шанс представнику молодіжної команди киян

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Динамо U-19 Костянтин Вівчаренко поїде на перший іспанський зимовий збір з основною командою Динамо.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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19-річний гравець отримає можливість довести, що здатний замінити Віталія Миколенка, який має перейти до Евертона. Цікаво, що Луческу свого часу вже залучав Вівчаренка до роботи з першою командою – разом з Забарним. Ілля тоді свій шанс не змарнував, а Костянтин тепер спробує зарекомендувати себе вдруге.

У поточному сезоні Вівчаренко провів 19 матчів та забив 4 голи у чемпіонаті U-19 та Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, Наполі викупить конкурента Миколенка з Евертона.