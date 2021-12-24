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Матч Бернлі - Евертон перенесено через спалах коронавірусу

Сьогодні 14:12 144 0
Нова дата проведення матчу стане відома пізніше
Матч Бернлі - Евертон перенесено через спалах коронавірусу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бенітес, #Бернлі, #Евертон

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Матч 19-го туру АПЛ між Бернлі та Евертоном, який мав відбутися 26 грудня, перенесено на іншу дату.

Про це повідомляє пресслужба Евертона.

Керівництво ліги прийняло рішення про перенесення матчу через спалах захворюваності на коронавірус в Евертоні та травми гравців команди Рафаеля Бенітеса.

  АктуальноМиколенко став гравцем Евертона

Ліга зробила висновок, що мерсисайдський клуб не зможе зібрати достатню кількість гравців для участі в цій грі.

Нова дата проведення матчу стане відомо пізніше.

Раніше АПЛ відмовилася переносити матч Евертон - Бернлі.

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