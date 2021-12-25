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Британський чемпіон пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу

Сьогодні 09:10 940 0
Карл Фроч прокоментував можливий бій між Усиком та Канело
Британський чемпіон пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - espreso.tv.

Український боксер Олександр Усик здатен перемогти абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса.

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.

Актуально: Усик - четвертий у рейтингу P4P

"Будь-який топовий боєць у напівважкій і, безумовно, у першій важкій вазі був би загрозою для "Канело". Невідомо, чи може Олександр Усик спуститися назад у першу важку вагу, але він поклав око на найбільший у світі дивізіон – на хевівейт. Втім, я думаю, що Усик переміг би Канело. Він дуже великий і сильніший за нього", – сказав Фроч.

Карл Фроч завершив спортивну кар'єру у 2014-му році, був багаторазовим чемпіоном світу за версіями WBC, IBF i WBA.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. 

Нагадаємо, Канело може побитися з Усиком.

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