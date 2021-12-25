Британський чемпіон пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу

Український боксер Олександр Усик здатен перемогти абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса.

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.

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"Будь-який топовий боєць у напівважкій і, безумовно, у першій важкій вазі був би загрозою для "Канело". Невідомо, чи може Олександр Усик спуститися назад у першу важку вагу, але він поклав око на найбільший у світі дивізіон – на хевівейт. Втім, я думаю, що Усик переміг би Канело. Він дуже великий і сильніший за нього", – сказав Фроч.