Британський чемпіон пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу

Джерело - espreso.tv.
Український боксер Олександр Усик здатен перемогти абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса.
Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.
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"Будь-який топовий боєць у напівважкій і, безумовно, у першій важкій вазі був би загрозою для "Канело". Невідомо, чи може Олександр Усик спуститися назад у першу важку вагу, але він поклав око на найбільший у світі дивізіон – на хевівейт. Втім, я думаю, що Усик переміг би Канело. Він дуже великий і сильніший за нього", – сказав Фроч.
Карл Фроч завершив спортивну кар'єру у 2014-му році, був багаторазовим чемпіоном світу за версіями WBC, IBF i WBA.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Нагадаємо, Канело може побитися з Усиком.