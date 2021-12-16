Канело може побитися з Усиком - промоутер

Абсолютний чемпіон світу у суперсередній вазі Сауля Альвареса може провести бій проти володаря титулів у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Думаю, що Канело міг би побитися з Олександром Усіком, але вага треба погодити. Я поки не бачу, як Усік повертається в першу важку вагу. І я знаю, що точаться розмови про бій Канело та Макабу.

Я вважаю, що Канело має стати абсолютом у напівважкій вазі. Я думаю, він може це зробити. Бути безперечним чемпіоном у двох вагових категоріях буде неймовірно, і я думаю, що це буде неймовірний хід", - сказав Гірн.