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Усик - четвертий у рейтингу P4P

Сьогодні 12:42 107 0
Усик і Ломаченко у ТОП-1- рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагвої категорії
Усик - четвертий у рейтингу P4P
#Олександр Усик

Джерело - ukrinform.ua.

Телеканал ESPN оновив світовий рейтинг P4P (pound-for-pound - найкращі боксери незалежно від вагової категорії).

Про це повідомляє сайт ESPN.

Український чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA у надважкій вазі Олександр Усик зберіг 4-ту позицію у рейтингу.

Водночас  Василь Ломаченко після перемоги над ганцем Річардом Коммі з 9-ї позиції піднявся на 8-у.

ТОП-10 рейтингу P4P:

1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Наоя Інуе (Японія)
4. Олександр Усик (Україна)
5. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
6. Еррол Спенс (США)
7. Джош Тейлор (Велика Британія)
8. Василь Ломаченко (Україна)
9. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
10. Джервонта Девіс (США)/Джордж Камбосос (Австралія).

Раніше повідомлялося, що Канело може побитися з Усиком.

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