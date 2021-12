Манчестер Юнайтед не розглядає можливість того, що під час зимового трансферного вікна команду залишить півзахисник Поль Погба.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Керівництво манкуніанців не веде переговори з жодним клубом про продаж 28-річного футболіста у січні.

Контракт французького хавбека з МЮ спливає у червні 2022 року, і сторони все ще не домовилися про підписання нової угоди. Сам гравець поки що не прийняв рішення про своє майбутнє.

Раніше інтерес до півзахисника збірної Франції приписували Ювентусу, Реалу, Барселоні та ПСЖ.

