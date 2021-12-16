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Барселона відмовилась від трансферу Погба

Сьогодні 12:58 77 0
Барселона відмовилась від трансферу Погба
Барселона відмовилась від трансферу Погба
Фото - gettyimages
#Погба

Джерело - isport.ua.

Футболіст збірної Франції та Манчестер Юнайтед Поль Погба не перейде до Барселони.

Про це повідомляє Diario Sport.

Іспанський клуб не може підписати півзахисника через високу зарплату, а також те, що доведеться платити велику комісію агенту Міну Райолі.

Крім того, головний тренер Барселони Хаві не зацікавлений у підписанні Погба, адже задоволений своєю лінією півзахисту.

Зазначається, що агент француза Міно Райола обговорював потенційний перехід клієнта із президентом клубу Жоаном Лапортою.

Цього сезону Погба провів дев'ять матчів у чемпіонаті Англії, в яких виконав сім гольових передач.

Нагадаємо, Погба вирішив не підписувати контракт з новим клубом в січні.

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