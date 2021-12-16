Барселона відмовилась від трансферу Погба

Джерело - isport.ua.
Футболіст збірної Франції та Манчестер Юнайтед Поль Погба не перейде до Барселони.
Про це повідомляє Diario Sport.
Іспанський клуб не може підписати півзахисника через високу зарплату, а також те, що доведеться платити велику комісію агенту Міну Райолі.
Крім того, головний тренер Барселони Хаві не зацікавлений у підписанні Погба, адже задоволений своєю лінією півзахисту.
Зазначається, що агент француза Міно Райола обговорював потенційний перехід клієнта із президентом клубу Жоаном Лапортою.
Цього сезону Погба провів дев'ять матчів у чемпіонаті Англії, в яких виконав сім гольових передач.
Нагадаємо, Погба вирішив не підписувати контракт з новим клубом в січні.