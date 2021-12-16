Барселона відмовилась від трансферу Погба

Футболіст збірної Франції та Манчестер Юнайтед Поль Погба не перейде до Барселони.

Про це повідомляє Diario Sport.

Іспанський клуб не може підписати півзахисника через високу зарплату, а також те, що доведеться платити велику комісію агенту Міну Райолі.

Крім того, головний тренер Барселони Хаві не зацікавлений у підписанні Погба, адже задоволений своєю лінією півзахисту.

Зазначається, що агент француза Міно Райола обговорював потенційний перехід клієнта із президентом клубу Жоаном Лапортою.

Цього сезону Погба провів дев'ять матчів у чемпіонаті Англії, в яких виконав сім гольових передач.

Нагадаємо, Погба вирішив не підписувати контракт з новим клубом в січні.