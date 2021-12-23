УПЛ затвердила дату поновлення чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Дирекція Української Прем'єр-Ліги затвердила дати та час проведення 19 та 20 турів чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Чемпіонат України відновиться матчем між Минаєм та Зорею. Дев'ятнадцятий тур буде зіграний протягом чотирьох днів, а двадцятий тур триватиме три дні.

19 ТУР

25 лютого (п’ятниця)

Минай – Зоря 19:30

26 лютого (субота)

Динамо – Інгулець 14:00

Металіст 1925 – Шахтар 17:00

Олександрія – Львів 19:30

27 лютого (неділя)

Рух – Колос 14:00

Дніпро-1 – Десна 17:00

Ворскла – Верес 19:30

28 лютого (понеділок)

Чорноморець – Маріуполь 19:30

20 ТУР

5 березня (субота)

Минай – Верес 14:00

Олександрія – Колос 17:00

Зоря – Маріуполь 19:30

6 березня (неділя)

Інгулець – Львів 14:00

Шахтар – Чорноморець 17:00

Десна – Динамо 19:30

7 березня (понеділок)

Рух – Дніпро-1 17:00

Металіст 1925 – Ворскла 19:30

Нагадаємо, телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ