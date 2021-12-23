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Поліція розслідує погрози Селезньова журналісту

Сьогодні 12:30 161 0
Андрій Сеньків прокоментував відкриття кримінального провадження щодо нападника Минаю Євгена Селезньова
Поліція розслідує погрози Селезньова журналісту
#Євген Селезньов

Джерело - Чемпіон.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо погроз нападника Миная Євгена Селезньова журналісту Андрію Сеньківу.

Про це розповів сам журналіст у Facebook.

"Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 "Погроза або насильство щодо журналіста". Цитата зі статті: "карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

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Справа більше не в Києві. Її перекинули на Ужгород. Тому безпосередньо у слідчих діях мені важко брати участь. Зрозуміло, що додзвонитися в ужгородську поліцію (та в будь-яку поліцію) - справа нелегка. Їхати туди - теж таке собі задоволення. Пояснення поліції просте - протизаконні дії здійснювалися саме в цьому місті. 

Якщо пояснити прозаїчніше - справу взялися предметно рішати. Наприклад, те, щоб перекинути її в Ужгород. А там, враховуючи зв'язки бандюків-контрабандистів, які володіють Минаєм, все буде дуже просто. Виходить, єдині, хто від цього всього справді виграв - то поліцейські. Шо уж - таке життя в Україні", - розповів Сеньків.

Раніше, тренер Миная пригрозив журналісту судом.

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