Матчі Бундесліги проводитимуться без фанатів через коронавірус

З 28 грудня спортивні заходи у країні відбуватимуться без глядачів.

Джерело - Kicker.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про нові заходи у боротьбі з поширенням омікрон-штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Kicker.

З 28 грудня спортивні заходи у країні відбуватимуться без глядачів.

"Великі міжрегіональні заходи більше не повинні проводитися з присутністю глядачів, це особливо стосується футбольних матчів", – сказав Шольц.

Нагадаємо, в АПЛ - найбільша кількість позитивних тестів на ковід за тиждень. Однак, Прем'єр-ліга не призупинить чемпіонат через коронавірус.