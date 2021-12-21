Матчі Бундесліги проводитимуться без фанатів через коронавірус

Джерело - Kicker.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про нові заходи у боротьбі з поширенням омікрон-штаму коронавірусу.
Про це повідомляє Kicker.
З 28 грудня спортивні заходи у країні відбуватимуться без глядачів.
"Великі міжрегіональні заходи більше не повинні проводитися з присутністю глядачів, це особливо стосується футбольних матчів", – сказав Шольц.
Нагадаємо, в АПЛ - найбільша кількість позитивних тестів на ковід за тиждень. Однак, Прем'єр-ліга не призупинить чемпіонат через коронавірус.