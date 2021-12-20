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АПЛ не призупинить чемпіонат через коронавірус

Сьогодні 20:53 126 0
Ліга прийняла таке рішення через те, що 84% гравців отримали хоча б одну дозу вакцини
АПЛ не призупинить чемпіонат через коронавірус
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Англійська Прем'єр-ліга підбила підсумки сьогоднішніх зборів клубів.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

"У ряді клубів спалах ковіду, але ліга має намір дотримуватися поточного розкладу там, де це можливо. При цьому здоров'я та благополуччя всіх учасників залишається нашим пріоритетом".

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"Ліга підтвердила, що 92% гравців та співробітників клубів АПЛ отримали одну, дві або три дози вакцини від коронавірусу. При цьому 84% гравців одержали хоча б одну дозу вакцини. Гравці, які отримали одну або дві дози, повинні зачекати, перш ніж отримати другу або третю дозу".

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"Ліга не надаватиме жодних конкретних відомостей про клуби чи окремих осіб, а про темпи вакцинації серед гравців тепер публічно повідомлятиметься наприкінці кожного місяця починаючи з січня", - йдеться у заяві АПЛ.

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