Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
20.12.2021 14:49 860
Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою Маліновського. Результати матчів 19 туру Серії А
Вчора 23:37 229
Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ
Вчора 23:11 165
Обережно! Кишенькові турніри з настільного тенісу
Вчора 19:09 242
Зінченко - у команді тижня 18 туру АПЛ
Вчора 18:02 283
Романчук здобув бронзу чемпіонату світу в фіналі 1500 м вільним стилем
Вчора 16:47 346
Поворознюк: Інгулець наступний сезон розпочне на новому стадіоні
Вчора 12:11 1179
Миколенко міг перейти у Манчестер Юнайтед
Вчора 11:55 922
Тотовицький покинув Десну
Вчора 11:28 574
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 11:15 1413
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Луческу - тренер року в Румунії

Вчора 22:21 184 0
Наставника Динамо визнано найкращим у Румунії вп'яте
Луческу - тренер року в Румунії
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - GSP.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу став найкращим тренером року в Румунії.

Про це повідомляє GSP.

У 2021-у підопічні Луческу виграли чемпіонат України та національний Кубок, брала участь у груповому етапі Ліги чемпіонів та плей-оф ЛЄ.

Луческу визнано найкращим у Румунії вп'яте. Раніше ця нагорода у нього була у 2004, 2010, 2012 та 2014 роках.

  АктуальноДинамо готове попрощатися з трьома лідерами команди

Премію вручають щороку. Її заснувало у 2004 році видання GSP.

Нагадаємо, Луческу хоче віддати кількох гравців Динамо в оренду у Румунію.

Коментарі ()