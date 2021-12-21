Луческу - тренер року в Румунії

Джерело - GSP.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу став найкращим тренером року в Румунії.
Про це повідомляє GSP.
У 2021-у підопічні Луческу виграли чемпіонат України та національний Кубок, брала участь у груповому етапі Ліги чемпіонів та плей-оф ЛЄ.
Луческу визнано найкращим у Румунії вп'яте. Раніше ця нагорода у нього була у 2004, 2010, 2012 та 2014 роках.
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Премію вручають щороку. Її заснувало у 2004 році видання GSP.
Нагадаємо, Луческу хоче віддати кількох гравців Динамо в оренду у Румунію.