Луческу - тренер року в Румунії

Наставника Динамо визнано найкращим у Румунії вп'яте

Джерело - GSP.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу став найкращим тренером року в Румунії.

Про це повідомляє GSP.

У 2021-у підопічні Луческу виграли чемпіонат України та національний Кубок, брала участь у груповому етапі Ліги чемпіонів та плей-оф ЛЄ.

Луческу визнано найкращим у Румунії вп'яте. Раніше ця нагорода у нього була у 2004, 2010, 2012 та 2014 роках.

Актуально: Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди

Премію вручають щороку. Її заснувало у 2004 році видання GSP.

Нагадаємо, Луческу хоче віддати кількох гравців Динамо в оренду у Румунію.