Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди

Агенти вже розпочали роботу з їх можливих трансферів

Київське Динамо готове продати ще трьох лідерів команди, окрім Віталія Миколенка, який перейде в Евертон.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Зі схвалення Мірчі Луческу Динамо готове розлучитися з Віктором Циганковим, Карлосом Де Пеною та Беньяміном Вербичем.

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Агенти вже розпочали роботу з їхніх можливих трансферів, а Динамо готове розглянути гідні пропозиції щодо футболістів.

Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.