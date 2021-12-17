Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди

Джерело - Meta-ratings.
Київське Динамо готове продати ще трьох лідерів команди, окрім Віталія Миколенка, який перейде в Евертон.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Зі схвалення Мірчі Луческу Динамо готове розлучитися з Віктором Циганковим, Карлосом Де Пеною та Беньяміном Вербичем.
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Агенти вже розпочали роботу з їхніх можливих трансферів, а Динамо готове розглянути гідні пропозиції щодо футболістів.
Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.