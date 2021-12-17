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Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди

Сьогодні 17:55 526 0
Агенти вже розпочали роботу з їх можливих трансферів
Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди
#Вербич, #Де Пена, #Динамо Київ, #Віталій Миколенко, #Віктор Циганков

Джерело - Meta-ratings.

Київське Динамо готове продати ще трьох лідерів команди, окрім Віталія Миколенка, який перейде в Евертон.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Зі схвалення Мірчі Луческу Динамо готове розлучитися з Віктором Циганковим, Карлосом Де Пеною та Беньяміном Вербичем.

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Агенти вже розпочали роботу з їхніх можливих трансферів, а Динамо готове розглянути гідні пропозиції щодо футболістів.

Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.

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