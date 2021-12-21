Рибалку можуть прооперувати в Італії

Джерело - Чемпіон.
Півзахисника Олександрії Сергія Рибалку можуть прооперувати.
Про це розповів головний тренер клубу Юрій Гура у коментарі Футбол 1.
"Лікар сказав, що поки що невідомо, що з Рибалкою. Можливо, йому навіть доведеться їхати оперуватись до Італії", – сказав Гура для ТК Футбол.
Хавбек Олександрії травмувався у другому таймі поєдинку з Шахтарем (1:2). Сергій після зіткнення з Михайлом Мудриком впав на газон і залишив поле на ношах.
Нагадаємо, в 11-му турі отримав важку травму та вибув, мінімум, на півроку інший хавбек Олександрії - Кирило Ковалець.