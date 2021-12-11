Півзахисник Олександрії отримав жахливу травму в грі з Шахтарем

Центральний півзахисник Олександрії отримав серйозну травму в матчі 18 туру УПЛ проти Шахтаря.

На 55-й хвилині матчу Рибалка невдало зіткнувся з півзахисником гірників Михайлом Мудриком.

Зокрема, відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що Рибалці знадобиться хірургічне втручання.

"Дуже складно говорити попередні висновки щодо травми Сергія без детальніших обстежень. Гравець впав на газон після зіткнення з Мудриком і по реакції самого Рибалки стало зрозуміло, що справа серйозна. Відбувся прямий контакт коліно-в-коліно + перерозгинання у колінному суглобі. На відео та фото погано видно, але, здається, коліно ще отримало вальгусне відхилення під час контакту.

Зважаючи на динаміку епізоду, складно щось сказати конкретне, але підозрювати можна перелом надколінника або розрив передньої хрестоподібної зв‘язки.

Так чи інакше обидві травми передбачають хірургічне втручання та тривале відновлення. Є ще надія, що все обійдеться, адже попереду на гравця очікує ряд обстежень.

Оптимізму не додає реакція Сергія, адже раніше він вже пропускав біля 8 місяців через травму коліно будучи гравцем Сівасспору. Як правило, гравці з таким досвідом одразу розуміють, що травма серйозна", - написав фахівець у своєму телеграм-каналі.