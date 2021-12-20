Головний тренер збірної України Олександр Петраков попросив перенести 3 матчі 22 туру чемпіонату.

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Зараз мова йде про 22-й тур – якраз перед іграми плей-оф ЧС-2022. Олександр Васильович зв'язався з керівництвом клубів безпосередньо. Розуміючи обставини, він пішов на контакт з клубами, звернувся до нас, і ми знайшли консенсус", - заявив функціонер.

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"Його прохання було обумовлене трьома матчами: Дніпро-1 – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо та Десна – Ворскла. Він попросив, щоб ці три матчі ми провели трохи раніше. Ми в робочому порядку вирішили це питання, знайшли порозуміння з трансляторами і коли затверджуватимемо ці матчі, вони будуть проведені в середу-четвер", - сказав Дикий.