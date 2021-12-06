Петраков викличе двох абсолютних дебютантів у збірну України

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков планує дати шанс молоді під час наступного збору національної команди.
Про це розповів журналіст каналів Футбол Ігор Бурбас у Twitter.
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"У розмові з Мудриком Петраков повідомив, що збирається залучити гравця на наступний збір національної команди. Загалом же у січні делегація УАФ подаватиме заявки на отримання британських віз.
У розширеному списку серед 36 гравців є 2 абсолютних новачки. Окрім Мудрика, це ще Гуцуляк", – розповів Петраков.
У поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 9 результативних передач. Статистика хавбека СК Дніпро-1 Олексія Гуцуляка – 13 матчів і 4 голи.
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