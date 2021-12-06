Петраков викличе двох абсолютних дебютантів у збірну України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков планує дати шанс молоді під час наступного збору національної команди.

Про це розповів журналіст каналів Футбол Ігор Бурбас у Twitter.

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"У розмові з Мудриком Петраков повідомив, що збирається залучити гравця на наступний збір національної команди. Загалом же у січні делегація УАФ подаватиме заявки на отримання британських віз.

У розширеному списку серед 36 гравців є 2 абсолютних новачки. Окрім Мудрика, це ще Гуцуляк", – розповів Петраков.