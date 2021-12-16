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Петраков: Якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу

Сьогодні 23:06 132 0
Головний тренер збірної України розповів про жеребкування Ліги націй
Петраков: Якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Олександр Петраков

Джерело - УАФ.

Збірна України має перемагати групу A Дивізіону B в Лізі націй, щоб отримати підвищення в класі.

Про це заявив наставник національної команди Олександр Петраков.

"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася", - сказав фахівець.

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"Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу".

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"Очікуємо на календар. 21 травня в нас закінчується чемпіонат України. Треба буде дати хлопцям трохи відпочити. Можливо, чотири-п’ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", - зауважив Петраков.

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