Петраков: Якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу

Головний тренер збірної України розповів про жеребкування Ліги націй

Джерело - УАФ.

Збірна України має перемагати групу A Дивізіону B в Лізі націй, щоб отримати підвищення в класі.

Про це заявив наставник національної команди Олександр Петраков.

"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася", - сказав фахівець.

Актуально: Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй

"Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу".

Читайте також: ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Андрій Ярмоленко