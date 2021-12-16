Петраков: Якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу

Джерело - УАФ.
Збірна України має перемагати групу A Дивізіону B в Лізі націй, щоб отримати підвищення в класі.
Про це заявив наставник національної команди Олександр Петраков.
"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася", - сказав фахівець.
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"Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу".
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"Очікуємо на календар. 21 травня в нас закінчується чемпіонат України. Треба буде дати хлопцям трохи відпочити. Можливо, чотири-п’ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", - зауважив Петраков.