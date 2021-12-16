Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги Націй сезону-2022/23.
Збірна України за результатами жеребкування потрапила до групи A, дивізіону B, в якій суперниками буде Шотландія, Вірменія та Ірландія.
Перший тур нового розіграшу відбудеться у червні 2022 року.
Дивізіон A
Група 1 Група 2
1. Франція 1. Іспанія
2. Данія 2. Португалія
3. Хорватія 3. Швейцарія
4. Австрія 4. Чехія
Група 3 Група 4
1. Італія 1. Бельгія
2. Німеччина 2. Нідерланди
3. Англія 3. Польща
4. Угорщина 4. Вельс
Тепер час дізнатися як розподіляться команди, які поборються за трофей!
Дивізіон B
Група 1 Група 2
1. Україна 1. Ісландія
2. Шотландія 2. Росія
3. Ірландія 3. Ізраїль
4. Вірменія 4. Албанія
Група 3 Група 4
1. Боснія та Герцеговина 1. Швеція
2. Фінляндія 2. Норвегія
3. Румунія 3. Сербія
4.Чорногорія 4. Словенія
Тепер Дивізіон B, де знаходиться збірна Україна, яка знаходиться у першому кошику!
Дивізіон С
Група 1 Група 2
1. Фарерські острови 1. Кіпр/Естонія
2. Литва 2. Косово
3. Люксембург 3. Греція
4. Туреччина 4. Північна Ірландії
Група 3 Група 4
1. Білорусь 1. Болгарія
2. Словаччина 2. Північна Македонія
3. Азербайджан 3. Грузія
4. Казахстан/Молдова 4. Гібралтар
Далі ми дізнаємося групи дивізіону C.
Дивізіон D
Група 1 Група 2
1. Латвія 1. Сан-Маріно
2. Андорра 2. Кіпр/Естонія
3. Казахстан/Молдова 3. Мальта
4. Ліхтенштейн