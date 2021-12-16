Відбулося жеребкування Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги Націй сезону-2022/23.

Збірна України за результатами жеребкування потрапила до групи A, дивізіону B, в якій суперниками буде Шотландія, Вірменія та Ірландія.

Перший тур нового розіграшу відбудеться у червні 2022 року.

Дивізіон A

Група 1 Група 2

1. Франція 1. Іспанія

2. Данія 2. Португалія

3. Хорватія 3. Швейцарія

4. Австрія 4. Чехія

Група 3 Група 4

1. Італія 1. Бельгія

2. Німеччина 2. Нідерланди

3. Англія 3. Польща

4. Угорщина 4. Вельс

Тепер час дізнатися як розподіляться команди, які поборються за трофей!

Дивізіон B

Група 1 Група 2

1. Україна 1. Ісландія

2. Шотландія 2. Росія

3. Ірландія 3. Ізраїль

4. Вірменія 4. Албанія

Група 3 Група 4

1. Боснія та Герцеговина 1. Швеція

2. Фінляндія 2. Норвегія

3. Румунія 3. Сербія

4.Чорногорія 4. Словенія

Тепер Дивізіон B, де знаходиться збірна Україна, яка знаходиться у першому кошику!

Дивізіон С

Група 1 Група 2

1. Фарерські острови 1. Кіпр/Естонія

2. Литва 2. Косово

3. Люксембург 3. Греція

4. Туреччина 4. Північна Ірландії

Група 3 Група 4

1. Білорусь 1. Болгарія

2. Словаччина 2. Північна Македонія

3. Азербайджан 3. Грузія

4. Казахстан/Молдова 4. Гібралтар

Далі ми дізнаємося групи дивізіону C.

Дивізіон D

Група 1 Група 2

1. Латвія 1. Сан-Маріно

2. Андорра 2. Кіпр/Естонія

3. Казахстан/Молдова 3. Мальта

4. Ліхтенштейн