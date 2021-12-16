Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй
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Прямі трансляції

Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй

Сьогодні 19:47 415 0
Відбулося жеребкування Ліги націй
Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги Націй сезону-2022/23.

Збірна України за результатами жеребкування потрапила до групи A, дивізіону B, в якій суперниками буде Шотландія, Вірменія та Ірландія.

Перший тур нового розіграшу відбудеться у червні 2022 року.

Дивізіон A

Група 1                               Група 2

1. Франція                         1. Іспанія

2. Данія                              2. Португалія

3. Хорватія                        3. Швейцарія

4. Австрія                           4. Чехія

Група 3                                 Група 4

1. Італія                              1. Бельгія

2. Німеччина                     2. Нідерланди

3. Англія                             3. Польща

4. Угорщина                       4. Вельс

Тепер час дізнатися як розподіляться команди, які поборються за трофей!

Дивізіон B

Група 1                                  Група 2

1. Україна                             1. Ісландія

2. Шотландія                        2. Росія

3. Ірландія                             3. Ізраїль

4. Вірменія                            4. Албанія

Група 3                                     Група 4

1. Боснія та Герцеговина     1. Швеція

2. Фінляндія                             2. Норвегія

3. Румунія                                 3. Сербія

4.Чорногорія                            4. Словенія

Тепер Дивізіон B, де знаходиться збірна Україна, яка знаходиться у першому кошику!

Дивізіон С

Група 1                              Група 2

1. Фарерські острови    1.  Кіпр/Естонія

2. Литва                            2. Косово

3. Люксембург                 3. Греція

4. Туреччина                    4. Північна Ірландії

Група 3                               Група 4

1. Білорусь                         1. Болгарія

2. Словаччина                   2. Північна Македонія

3. Азербайджан               3. Грузія

4. Казахстан/Молдова    4. Гібралтар

Далі ми дізнаємося групи дивізіону C.

Дивізіон D

Група 1                           Група 2

1. Латвія                         1. Сан-Маріно

2. Андорра                     2. Кіпр/Естонія

3. Казахстан/Молдова   3. Мальта

4. Ліхтенштейн

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