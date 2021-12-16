ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Андрій Ярмоленко

Джерело - АСЖУ.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації.

Шосте місце у рейтингу посідає віцекапітан та лідер Національної команди України з футболу Андрій Ярмоленко. На відміну від індивідуальних видів спорту, де особисті якості спортсмена помітно одразу і саме вони визначають шанси атлета на успіх, у команді необхідно застосувати своє вміння з максимальною користю для всього колективу. Так, в ігрових видах індивідуальні здібності та особистий характер також дуже важливі, однак водночас своє "Я" потрібно трансформувати у загальний ККД команди.

Андрієві Ярмоленкові у складі Збірної України упродовж багатьох років це вдається якнайкраще. Він - досвідчений талановитий гравець, який у прямому сенсі слова "тягне" команду за собою. Андрій часто бере ініціативу на себе, при цьому створюючи гольові шанси для своїх партнерів регулярно і у достатній кількості. Виникає лише питання, чи колеги використають ці нагоди. Яскрава та ефективна гра Ярмоленка цього року добре ілюструє успіхи футбольної збірної цього року - вихід до чвертьфіналу Євро-2020 та показаний характер наприкінці відбірного циклу до чемпіонату світу, який дозволив синьо-жовтим вийти до раунду плей-оф.

Цього року ветеранові української збірної підкорилося досить солідне досягнення – слідом за Анатолієм Тимощуком, Андрієм Шевченком та Русланом Ротанем він зіграв 100-й матч у її складі. Поточний рік для Андрія Ярмоленка хоча й складався не завжди так, як того хотілося б, його однозначно можна занести в актив. Незважаючи на травми, які дошкуляли йому в англійському "Вест Гемі" ще з початку 2021-го, українець гідно долав ці випробування. Якщо тренерський штаб лондонського клубу його відсутність на полі не вважав вирішальною, то уявити нашу збірну без Ярмоли нині дуже важко. І не тільки тому, що він володіє відмінною технікою, вміє притримати м’яч та виконує чималий обсяг роботи. Андрій є авторитетом на полі і лідером роздягальні. Так було за тренерської каденції Андрія Шевченка, так є і тепер, у спільній роботі з його наступником Олександром Петраковим. Новий керманич довіряє досвідченому підопічному, знаючи: той не підведе. І Ярмоленко не підводить.

Можна не сумніватися, що у березневому випробуванні плей-офф наступного року згадані вище якості Ярмоленка допоможуть збірній України досягти своєї мети – поїхати до Катару. Зважаючи на вік, наш ветеран розуміє: ще одного такого шансу у житті може не трапитись. Тож намагатиметься зробити все від нього залежне, аби головна команда країни не залишилася осторонь від футбольного свята найвищого рівня.

АСЖУ