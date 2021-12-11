Де Дзербі: Дуже складна перемога Шахтаря

Шахтар здобув важливу перемогу у матчі проти Олександрії.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі.

"Сьогодні був дуже важкий матч, але ми виграли. Перемога дуже складна. Ми грали проти сильної команди. На жаль, поле жахливе. Вважаю, це геть несерйозно, адже український чемпіонат високого рівня. Багато уболівальників дивляться його, телебачення показує його, як і в Італії, як в Англії. Однак інфраструктура має бути на такому самому рівні. А сьогоднішнє поле, на жаль, не для гри у футбол. Говорю це, тому що працюю в клубі, який витрачає під час сезону багато грошей, який також демонструє український футбол у Європі. І я вважаю, що це абсурд – грати на таких полях, які складно назвати футбольним полем. І це була не лише проблема Шахтаря, а й Олександрії, адже потім у футболістів трапляються травми.

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Гол Мораєса? Останні місяці були важкими для Жуніора. Я відчув, що він може вирішити результат сьогоднішнього матчу. Мій забіг після голу Мораеса показує, наскільки для мене та мого штабу цей матч був важливим", - відзначив Де Дзербі.