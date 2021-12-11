УПЛ. Олександрія - Шахтар 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар переграв Олександрію в рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 11 грудня
Олександрія - Шахтар 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Кожушко, 1:1 - 70 Соломон, 1:2 - 76 Мораес
Олександрія: Білик, Мельник, Бабогло, Калюжний, Спінеллі, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк(Устименко 89), Одарюк(Кожушку 46), Цуріков, Рибалка(Копина 56)
Запасні: Горох, Бухал, Демченко, Новіков
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон(Антоніо 65), Тете(Соломон 65), Мудрик(Бондаренко 88), Матвієнко, Ісмаїлі, Педріньо(Конопля 88), Фернандо(Мораес 75)
Пятов, Вітао, Сікан, Бондар
Попередження: Одарюк 25, Мірошніченко 28, Бабогло 47, Ісмаїлі 51, Рибалка 55, Фернанду 71, Білик 71, Третьяков 84, Педрінью 88, Калюжний 90+4