УПЛ. Шахтар здобув вольову перемогу над Олександрією у 18 турі

Жуніор Мораес забив переможний гол "гірників"

Джерело - Чемпіон.

Шахтар мінімально переграв Олександрію в рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Перемогу "гірникам" приніс Жуніор Мораес, який нещодавно відновився від травми.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

18 тур, 11 грудня

Олександрія - Шахтар 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Кожушко, 1:1 - 70 Соломон, 1:2 - 76 Мораес

Олександрія: Білик, Мельник, Бабогло, Калюжний, Спінеллі, Третьяков, Мірошніченко, Дришлюк(Устименко 89), Одарюк(Кожушку 46), Цуріков, Рибалка(Копина 56)

Запасні: Горох, Бухал, Демченко, Новіков

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон(Антоніо 65), Тете(Соломон 65), Мудрик(Бондаренко 88), Матвієнко, Ісмаїлі, Педріньо(Конопля 88), Фернандо(Мораес 75)

Пятов, Вітао, Сікан, Бондар

Попередження: Одарюк 25, Мірошніченко 28, Бабогло 47, Ісмаїлі 51, Рибалка 55, Фернанду 71, Білик 71, Третьяков 84, Педрінью 88, Калюжний 90+4

Раніше Інгулець мінімально переграв Десну.