Бельгієць хоче, щоб його 5-а дитина народилася в Іспанії

Джерело - AS.

Мадридський Реал хоче позбудеться півзахисника Едена Азара.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб розгляне будь-яку пропозицію щодо бельгійця. У Реалі усвідомлюють, що Азар не повернеться до рівня, який демонстрував у Челсі.

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Реал хоче відбити хоча б частину вкладених в Азара коштів, але розуміє, що зараз це неможливе. Тому Мадрид із задоволенням віддасть Едена в оренду, якщо отримає таку пропозицію.

Проте Азар не хоче йти в оренду взимку. Незабаром у його сім'ї народиться п'ята дитина, і Еден хоче, щоб це сталося в Іспанії.

Нагадаємо, Реал переграв Інтер.