Реал переграв Інтер, Порту поступився Атлетіко. Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Шахтар втратив перемогу над Шерифом Вернидуба у Лізі чемпіонів
Вчора 23:54 385
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 00:26 16161
Шахтар - Шериф: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 1284
Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф 1:1. Як це було
Вчора 23:50 6522
WBC зобов'язала Ф'юрі битися з Вайтом
Вчора 23:13 866
Шахтар наприкінці першого тайму відкрив рахунок у грі з Шерифом
Вчора 23:03 493
Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Вчора 22:34 7503
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг
Вчора 22:17 673
Динамо перепідписало контракт з Діалло
Вчора 21:57 418
Вбивчий фактор, на який 99% ставочників не звертає уваги
Вчора 19:49 254
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
Вчора 22:34 7503
19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
Вчора 22:22 9466
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 673
35 років тому Динамо здобуло своє 12-те чемпіонство СРСР
35 років тому Динамо здобуло своє 12-те чемпіонство СРСР Андрій Твердохліб
Вчора 21:15 239
Вбивчий фактор, на який 99% ставочників не звертає уваги
Вбивчий фактор, на який 99% ставочників не звертає уваги Harry BettMan
Вчора 19:49 254
На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги Чемпіонів
На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги Чемпіонів Harry BettMan
Вчора 11:03 311
Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батьки
Англійські фанати вшанували пам'ять 6-річного хлопчика, якого закатували власні батьки Андрій Твердохліб
Вчора 08:29 658
Гол дня. Фантастичний удар бісіклетою приніс нічию конкуренту Дженоа Шевченка
Гол дня. Фантастичний удар бісіклетою приніс нічию конкуренту Дженоа Шевченка Андрій Дунець
Вчора 07:00 1083
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
Вчора 06:53 9313
Успіх приходить завдяки наполегливій праці: Ломаченко проводить інтенсивне тренування
Успіх приходить завдяки наполегливій праці: Ломаченко проводить інтенсивне тренування Віктор Слюсаренко
06.12.2021 22:10 391
Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії
Нові цілі: Магучіх готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
06.12.2021 21:33 413
Стиль великого міста: Жіноча команда Шахтаря взяла участь у фотопроєкті
Стиль великого міста: Жіноча команда Шахтаря взяла участь у фотопроєкті Віктор Слюсаренко
06.12.2021 21:01 413
Пробіжки берегом Тихого океану: Ломаченко готується до бою із Коммі
Пробіжки берегом Тихого океану: Ломаченко готується до бою із Коммі Віктор Слюсаренко
06.12.2021 20:06 1139
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною Віктор Слюсаренко
06.12.2021 14:50 1265
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати Дмитро Копій
06.12.2021 13:31 298
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:26 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 16161
00:14 Футбол Шахтар - Шериф: відео голів і огляд матчу 1284
7 Грудня 2021
23:59 Футбол Реал переграв Інтер, Порту поступився Атлетіко. Результати 6 туру Ліги чемпіонів 456
23:54 Футбол Шахтар втратив перемогу над Шерифом Вернидуба у Лізі чемпіонів 385
23:50 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф 1:1. Як це було 6522
23:33 Футбол Мессі обійшов Пеле за кількістю голів за кар'єру 273
23:13 Бокс WBC зобов'язала Ф'юрі битися з Вайтом 866
23:03 Футбол Шахтар наприкінці першого тайму відкрив рахунок у грі з Шерифом 493
22:55 Футбол Хаві: Намагатимемося перемогти Баварію 191
22:41 Футбол Мессі: Раніше після поразок я зачинявся від усіх 224
22:34 Блог Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії 7503
22:27 Футбол Тухель відмовився відпускати двох зірок Челсі у Барселону 221
22:22 Блог 19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця 9466
22:17 Блог Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг 673
22:10 Футбол Ексгравець Металіста завершив кар’єру 255
21:57 Футбол Динамо перепідписало контракт з Діалло 418
21:47 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Мілан - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 576
21:45 Футбол Мессі повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів 406
21:40 Футбол Алієва: Максимюк бреше, я познайомилась з Алієвим уже після розлучення 474
21:36 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком поступився Лейпцигу, ПСЖ розгромив Брюгге Соболя. Результати 6 туру Ліги чемпіонів 389
21:15 Блог 35 років тому Динамо здобуло своє 12-те чемпіонство СРСР 239
21:11 Футбол Мбаппе побив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів 365
20:53 Футбол Де Дзербі та Вернидуб оголосили стартові склади на матч Ліги чемпіонів 525
20:50 Футбол Колишній футболіст Динамо та збірної України працює вантажником, усе що заробив, програв у казино 1649
20:46 Волейбол Прометей поступився Жешуву у Лізі чемпіонів 273

Реал переграв Інтер, Порту поступився Атлетіко. Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:59 456 0
Результати 6 туру Ліги чемпіонів
Реал переграв Інтер, Порту поступився Атлетіко. Результати 6 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
6 тур, 07 грудня
Група С

Аякс - Спортінг 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 8 Алле (пен), 1:1 - 22 Сантос, 2:1 - 42 Ентоні, 3:1 - 58 Нерес, 4:1 - 62 Бергхюйс, 4:2 - 78 Табата

Боруссія Д - Бешикташ 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 29 Мален, 2:0 - 45+2 Ройс (пен), 3:0 - 53 Ройс, 4:0 - 68 Голанд, 5:0 - 81 Голанд

Група В

Мілан - Ліверпуль 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Томорі, 1:1 - 36 Салах, 1:2 - 55 Орігі

Порту - Атлетіко 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Грізманн, 0:2 - 90 Корреа, 0:3 - 90+2 Де Пауль, 1:3 - 90+5 Олівейра (пен)

Група D

Реал Мадрид - Інтер 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Кроос, 2:0 - 79 Асенсіо

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Лейпцигу.

Коментарі ()