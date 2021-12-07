Реал переграв Інтер, Порту поступився Атлетіко. Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
6 тур, 07 грудня
Група С
Аякс - Спортінг 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 8 Алле (пен), 1:1 - 22 Сантос, 2:1 - 42 Ентоні, 3:1 - 58 Нерес, 4:1 - 62 Бергхюйс, 4:2 - 78 Табата
Боруссія Д - Бешикташ 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Мален, 2:0 - 45+2 Ройс (пен), 3:0 - 53 Ройс, 4:0 - 68 Голанд, 5:0 - 81 Голанд
Група В
Мілан - Ліверпуль 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 29 Томорі, 1:1 - 36 Салах, 1:2 - 55 Орігі
Порту - Атлетіко 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Грізманн, 0:2 - 90 Корреа, 0:3 - 90+2 Де Пауль, 1:3 - 90+5 Олівейра (пен)
Група D
Реал Мадрид - Інтер 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Кроос, 2:0 - 79 Асенсіо
Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Лейпцигу.