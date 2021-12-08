Неймовірне досягнення Реал

Реал у матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів обіграв Інтер (2:0)

Про це повідомляє пресслужба УЄФА,

У цьому матчі футболісти мадридців забили свій 1000-й гол у турнірі в історії клубу, не рахуючи кваліфікаційних раундів.

Ювілейний м'яч на рахунку півзахисника Тоні Крооса, котрий на 17-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Мадридський клуб - перший в історії, що подолав позначку 1000 голів у Кубку/Лізі чемпіонів.

1000 голів Реал забив за 455 матчів. У середньому за гру Ліги чемпіонів Королівський клуб забиває 2,2 м'яча. Це найвищий показник серед усіх клубів, які провели у КЧ/ЛЧ хоча б 50 матчів.