Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зіграє проти Маріуполя у вісімнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Стасюк, Петерман, Мишньов, Очеретько, Топалов, Кащук, Холод
Запасні: Жук, Босанчич, Микицей, Удод, Клименко, Шостак, Спіровський, Микитишин, Хромей
Дніпро-1: Кожокару, Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Джурасек, Гуцуляк, Назаренко, Довбик
Запасні: Юрчук, Логінов, Адамюк, Лучкевич, Ді Франко, Чуже, Білл, Когут, Ярмолюк
Поєдинок розпочнеться о 17:00