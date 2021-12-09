Селезньов: Я трансгендерів не б'ю

Нападник Миная Євген Селезньов пояснив конфлікт з журналістом Андрієм Сеньківим.

Про це розповів футболіст у коментарі Трибуні.

"Ну, нехай притягує до відповідальності. Я ж не проти, якщо є за що. Якщо Сеньків каже, що він не чоловік, а трансгендер, я маю трансгендеру бити обличчя?

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Чи поїду до нього в студію розбиратися? Я трансгендерів не б'ю. Куди я їхатиму? То були емоції. Я не мав права говорити на камеру матом, тому що на мене дивляться діти, які рівняються на когось.

Він сам себе обізвав, сказав, що він – трансгендер. Не я його обзивав. Він надає неправдиву інформацію. Його набрала команда на чолі з тренером та мною. Він каже: "Я так думаю". Чому ти маєш право писати брехню, якщо ти вважаєш себе журналістом? Виходить, ти брехун", - відзначив Селезньов.