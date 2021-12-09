Сеньків подав заяву у поліцію на Селезньова

Ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків написав заяву до поліції на форварда Миная Євгена Селезньова.

Про це розповів сам журналіст у Facebook.

"Єдине місце, де я готовий розбиратися зі Селезньовим - правозахисні структури. Заяву в поліцію я вже подав. Вона "в опрацюванні". Це потрібно було зробити - знаю точно, що я не єдиний, кому отак погрожував Селезньов.

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Є купа історій в публічній площині, а є й непублічні - страждали і журналісти, і футболісти команд-суперниць. Але ті вирішили не давати хід цим історіям у публічній площині. Це неправильно. Отаких рекордсменів треба карати. Законними методами", - розповів Сеньків.