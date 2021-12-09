За підсумками 6-ти турів турніру.

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 6-ти турів групового етапу Ліги чемпіонів та всього єврокубкового сезону 2021/2022 київське Динамо заробило щонайменше 31,351 мільйони євро.

За участь в груповому раунді кияни отримали 15,64 млн євро. За клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі Динамо Київ заробило 14,781 млн євро.

Крім того, Динамо та всі українські клуби, що виступали в єврокубках, отримали половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі.

За спортивні результати київський клуб заробив 930 тисяч євро - за одну нічию з Бенфікою (0:0). На жаль, в 6-му турі ЛЧ Динамо не змогло поповнити клубний бюджет, поступившись Бенфіці в Лісабоні (0:2).

Дивіться також: Бенфіка - Динамо - 2:0. Огляд матчу

Відзначимо, що 54 київських ультрас Динамо вчора було заарештовано перед матчем Ліги чемпіонів з Бенфікою за передматчеву бійку на території стадіону Ештадіу да Луж.