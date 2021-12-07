Динамо перепідписало контракт з Діалло

Самба Діалло отримав новий контракт

18-річний сенегальський вінгер Самба Діалло підписав новий контракт з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Угода розрахована на 5 років.

Самба приєднався до Динамо у серпні цього року, підписавши контракт на один рік. На цей час у чемпіонаті України серед юнацьких команд сенегалець є найкращим бомбардиром, забивши 10 м'ячів (у 13 проведених матчах).

Також Діалло серед найрезультативніших і в Юнацькій Лізі УЄФА, де має п'ять голів – за цим показником він ділить першість з англійцем Макеті (Манчестер Сіті), французом Гассамою (ПСЖ) та бельгійцем Сандрою (Брюгге).

Нагадаємо, нападник Динамо очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА.