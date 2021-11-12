18-річний сенегальський вінгер Динамо U-19 Самба Діалло тренується у складі першої команди під час паузи на матчі збірних.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Самба Діалло залучено до тренувальних занять першої команди Динамо. Це та, що поки що без збірників. І є обґрунтовані підозри, що від сьогодні сенегалець там пропишеться вже на постійній основі. Мало того, наступного матчу з "Чорноморцем" цілком можливий його дебют. Вважатимемо це нашим прогнозом", — йдеться в повідомленні.