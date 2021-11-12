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Діалло тренується із першою командою Динамо

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Самба Діалло має шанс дебютувати за основну команду Динамо
Діалло тренується із першою командою Динамо
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

18-річний сенегальський вінгер Динамо U-19 Самба Діалло тренується у складі першої команди під час паузи на матчі збірних.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Самба Діалло залучено до тренувальних занять першої команди Динамо. Це та, що поки що без збірників. І є обґрунтовані підозри, що від сьогодні сенегалець там пропишеться вже на постійній основі. Мало того, наступного матчу з "Чорноморцем" цілком можливий його дебют. Вважатимемо це нашим прогнозом", — йдеться в повідомленні.

Діалло підписав контракт із Динамо влітку 2021 року.

Раніше, Діалло очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА.

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