Алієва звинувачують у побитті екс-дружини. ВІДЕО

Колишня дружина зоряного футболіста Олександра Алієва Тетяна після останнього побиття звернулася до суду з проханням накласти на нього заборону наближатися до неї і їх спільним дітям.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка заявила, що Олександр б'є її вже вісім років, попри те, що пара вже розлучена. За словами Тетяни, він зламав ліжко об її голову. А під час останнього акту насильства вдарив їх 7-річного сина.

У Тетяни діагностували черепно-мозкову травму і струс мозку, її обличчя було вкрите синцями. Жінка боїться за своє життя і безпеку дітей. Вона каже, що якщо зникне, це буде його рук справа.

Раніше Алієв перейшов із футболу в футзал. Також він відзначився двома голами за футзальний клуб.

Джерело - Чемпіон.