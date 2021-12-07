Захисник Фенербахче Аттіла Салаї перейде до лондонського Челсі.

Про це розповів головний тренер збірної Угорщини Марко Россі.

"Важко виділити когось одного, але зараз мені дуже подобається Аттіла Салаї. Він грає за Фенербахче, але начебто переходить у Челсі", - заявив фахівець.