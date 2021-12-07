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Захисник збірної Угорщини Салаї перейде до Челсі

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Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі розповів про трансфер свого підопічного
Захисник збірної Угорщини Салаї перейде до Челсі
#Фенербахче, #Челсі, #Салаї

Джерело - Goal.com.

Захисник Фенербахче Аттіла Салаї перейде до лондонського Челсі.

Про це розповів головний тренер збірної Угорщини Марко Россі.

"Важко виділити когось одного, але зараз мені дуже подобається Аттіла Салаї. Він грає за Фенербахче, але начебто переходить у Челсі", - заявив фахівець.

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"Конкретний інтерес до нього виявляли великі клуби з Іспанії, проте, зважаючи на все, його трансфер у Челсі вже оформлений", - сказав Россі.

Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка обіграв Челсі.

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