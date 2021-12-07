Джерело - Goal.com.
Захисник Фенербахче Аттіла Салаї перейде до лондонського Челсі.
Про це розповів головний тренер збірної Угорщини Марко Россі.
"Важко виділити когось одного, але зараз мені дуже подобається Аттіла Салаї. Він грає за Фенербахче, але начебто переходить у Челсі", - заявив фахівець.
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"Конкретний інтерес до нього виявляли великі клуби з Іспанії, проте, зважаючи на все, його трансфер у Челсі вже оформлений", - сказав Россі.
Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка обіграв Челсі.