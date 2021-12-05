Джерело - Чемпіон.
Вест Гем здобув вольову перемогу над Челсі в рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
15 тур, 04 грудня
Голи: 0:1 - 28 Сілва, 1:1 - 40 Лансіні (пен), 1:2 - 44 Маунт, 2:2 - 56 Боуен, 3:2 - 87 Масуаку
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Джерело - Чемпіон.
Вест Гем здобув вольову перемогу над Челсі в рамках 15 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
15 тур, 04 грудня
Голи: 0:1 - 28 Сілва, 1:1 - 40 Лансіні (пен), 1:2 - 44 Маунт, 2:2 - 56 Боуен, 3:2 - 87 Масуаку