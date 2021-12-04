Вест Гем Ярмоленка обіграв Челсі, Ліверпуль дотиснув Вулвергемптон. Результати 15 туру АПЛ

Результати 15 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 15 туру АПЛ Вест Гем вдома обіграв Челсі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

15 тур, 04 грудня

Вест Гем - Челсі 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 28 Сілва, 1:1 - 40 Лансіні (пен), 1:2 - 44 Маунт, 2:2 - 56 Боуен, 3:2 - 87 Масуаку

Вулвергемптон - Ліверпуль 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+4 Орігі

Ньюкасл Юнайтед - Бернлі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Вілсон

Саутгемптон - Брайтон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Броха, 1:1 - 90+8 Мопе

Сьогодні, буде зіграно ще 1 матч у чемпіонаті Англії.

19:30 Вотфорд - Манчестер Сіті