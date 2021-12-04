Генеральний директор Шахтаря прокоментував перемогу над Львовом

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Вихованці Шахтаря Михайло Мудрик, Юхим Конопля, Георгій Судаков та Артем Бондаренко добре провели поєдинок проти Львова (6:1).

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Усі хлопці добре відіграли. Мудрик, я так розумію, визнаний гравцем матчу - він молодець, провів шикарний матч, віддав багато асистів, заробив пенальті. Повторюся, вся команда зіграла добре, і наші вихованці академії також показали себе на найвищому рівні", - заявив функціонер.

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"Думаю, з усіх гравців, як мінімум, Мудрик має бути у збірній України, тому я сподіваюся, що Петраков його викличе найближчим часом", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Де Дзербі виділив прогрес Мудрика.