Де Дзербі виділив прогрес Мудрика

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зіграв хороший матч проти ФК Львів у 17 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер гірників Роберто Де Дзербі

"Мудрик сьогодні зіграв чудово, але я гадаю, що це ще 50 відсотків його можливостей. А якщо ми порівнюємо Мудрика на початку сезону й зараз, то, звісно, ми можемо бачити його прогрес.

Однак не варто забувати, що в нас багато молодих і сильних футболістів. Це і Мудрик, і Судаков, і Бондаренко, і Трубін, й інші. Для мене це велика відповідальність. Коли я йтиму із Шахтаря, я маю бути впевненим на сто відсотків, що всі ці футболісти – майбутнє Шахтаря. Це важливо і для Шахтаря, і для збірної України", - розповів Де Дзербі.