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Коваленко: Чи можу я перейти до Дженоа? Все може бути

Сьогодні 19:59 151 0
Футболіст - про свій можливий перехід до Дженоа
Коваленко: Чи можу я перейти до Дженоа? Все може бути
#Дженоа, #Шевченко, #Коваленко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко сподівається, що в Андрія Шевченка все вийде у Дженоа.

Про це заявив футболіст.

“Я можу йому тільки побажати удачі. Я йому так і написав: “Бажаю удачі”, а потім підкреслив, що тільки не зі Спецією. Він все-таки був тут, в Італії, чудовим гравцем, і сподіваюся, що все вийде, як у чудового тренера.

Якщо закінчиться оренда в Спеції, чи можу попрацювати разом в Дженоа? Я не знаю, що завтра станеться. Все можливо, хто знає як складеться. Чемпіонат Італії хороший тим, що в одному сезоні ти можеш боротися за виживання, а в наступного хтось тебе помітив, комусь ти сподобався, і ти вже за Лігу Європи чи Лігу чемпіонів борешся”, - сказав Коваленко.

Нагадаємо, що Віктор дебютував у збірній України при Михайлу Фоменку, проте більшу кількість матчів (25 із 32) провів саме під керівництвом Андрія Шевченка.

Відзначимо, що Дженоа та Спеція уже зустрічалися у цьому сезоні Серії А, а ось наступний матч вони проведуть 9 січня наступного року у рамках другого кола.

Раніше, Коваленко заявив, що у Спеції футболісти перед матчем можуть випити келих вина.

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