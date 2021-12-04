Коваленко: У Спеції футболісти перед матчем можуть випити келих вина

Український хавбек розповів про звичаї в новій команді

Джерело - Трендец.

Італійські футболісти можуть випити келих вина напередодні поєдинку.

Про це розповів хавбек Аталанти, який виступає у Спеції на правах оренди, Віктор Коваленко.

"У команді увечері перед матчем можуть випити келих вина. Італійці можуть собі дозволити келих вина на вечерю. Коли я вперше побачив, подумав: Ну як?", - заявив гравець.

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"Не можу так. Звикли вже – вода, правильно все. Келих вина – не знаю, як це їм допомагає. Був шокований спочатку", – сказав Коваленко.

У матчі 16-го туру італійської Серії А Спеція Віктора Коваленка вдома зіграє з Сассуоло.