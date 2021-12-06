Вацко: Мудрик - гравець збірної України

Джерело - Чемпіон.
Вінгера Шахтаря Михайло Мудрик заслужив виклик у збірну України.
Про це розповів коментатор Віктор Вацко у програмі Великий футбол.
"Те, як Мудрик розкривається у складі Шахтаря у цьому сезоні – на мою думку, це футболіст збірної України. Де Дзербі прийняв філософію керівництва клубу з погляду розвитку молодих футболістів.
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Те, що робить Мудрик, – це величезна заслуга Де Дзербі. Він його розкриває. Це довіра тренера, робота тренера із футболістом. І ось ми бачимо цю красу", – сказав Вацко
У поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, Де Дзербі виділив прогрес Мудрика.