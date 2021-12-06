Вацко: Мудрик - гравець збірної України

Вінгера Шахтаря Михайло Мудрик заслужив виклик у збірну України.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко у програмі Великий футбол.

"Те, як Мудрик розкривається у складі Шахтаря у цьому сезоні – на мою думку, це футболіст збірної України. Де Дзербі прийняв філософію керівництва клубу з погляду розвитку молодих футболістів.

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Те, що робить Мудрик, – це величезна заслуга Де Дзербі. Він його розкриває. Це довіра тренера, робота тренера із футболістом. І ось ми бачимо цю красу", – сказав Вацко