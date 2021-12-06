Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: матч-центр

Матч відбудеться у Києві

Джерело - Чемпіон.

7 грудня у Києві на НСК Олімпійському відбудеться матч шостого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Шахтар - Шериф. Початок матчу - о 22:00.

Рінат Ахметов: "Для того щоб зрозуміти, скільки коштує Шахтар, його потрібно продати. А продавати клуб я не збираюсь. Я хочу далі інвестувати у Шахтар. Я хочу далі інвестувати у наші перемоги. Я хочу далі інвестувати в якість нашої гри, де ми гратимемо у яскравий, атакуючий, сміливий футбол". Головним арбітром зустрічі призначено литовця Донатаса Румшаса.

Шахтар розгромив Львів у 17 турі УПЛ:

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Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

Даріо Срна:

"У нас є мета – виграти у Львова в п'ятницю, у вівторок у Шерифа, а потім у Олександрії. Потім треба добре відпочити та готуватися до другої частини сезону. Єврокубків у нас уже немає: може, це й добре, аби більше попрацювали разом".

У групі D вже визначилися учасники плей-оф (Реал та Інтер), а також команда, яка відправиться до Ліги Європи (Шериф). Шахтар втратив шанси на євровесну: